Выясняются обстоятельства гибели людей на пожаре в Новгородской области

В Новгородской области найдены двое погибших на месте пожара, идет проверка Выясняются обстоятельства гибели людей на пожаре в Новгородской области

Москва13 авг Вести.В Волотовском районе Новгородской области выясняются обстоятельства гибели двух человек, где в жилом доме деревне Горицы после тушения пожара обнаружены тела 40-летнего мужчины и 61-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.

Следователем Старорусского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины говорится в сообщении

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.