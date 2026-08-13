Москва13 авгВести.В Волотовском районе Новгородской области выясняются обстоятельства гибели двух человек, где в жилом доме деревне Горицы после тушения пожара обнаружены тела 40-летнего мужчины и 61-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.
Следователем Старорусского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщиныговорится в сообщении
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.