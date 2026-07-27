Москва27 июлВести.Мужчина погиб при пожаре в гостевом доме в селе Незнаново, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Костромской области.
Трагедия произошла вечером 26 июля. Тело погибшего 1964 г.р. было обнаружено после тушения пожара.
По данному факту … проводится доследственная проверка… Установлено, что мужчина являлся собственником гостевого дома, на момент возгорания в доме находился один. По предварительным данным, причиной возгорания является неисправность электропроводкиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы для установления точной причины пожара и причины смерти погибшего.