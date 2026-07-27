Проверку проведут после гибели мужчины при пожаре в гостевом доме под Костромой

Мужчина погиб при пожаре в гостевом доме в Костромской области Проверку проведут после гибели мужчины при пожаре в гостевом доме под Костромой

Москва27 июл Вести.Мужчина погиб при пожаре в гостевом доме в селе Незнаново, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Костромской области.

Трагедия произошла вечером 26 июля. Тело погибшего 1964 г.р. было обнаружено после тушения пожара.

По данному факту … проводится доследственная проверка… Установлено, что мужчина являлся собственником гостевого дома, на момент возгорания в доме находился один. По предварительным данным, причиной возгорания является неисправность электропроводки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы для установления точной причины пожара и причины смерти погибшего.