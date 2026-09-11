СК: тела двух человек без признаков насильственной смерти найдены на Сахалине

СК проводит проверку по факту обнаружения тел двух человек на Сахалине СК: тела двух человек без признаков насильственной смерти найдены на Сахалине

Москва11 сен Вести.Следователи Поронайского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Сахалинской области проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек в селе Восточное, написала пресс-служба управления в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, 30 августа 2026 года в помещении дома обнаружено тело женщины 1968 года рождения, а возле входа в дом — тело мужчины 1996 года рождения. Видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено отметили в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.