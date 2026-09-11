На Сахалине устанавливают причины смерти трех членов одной семьи На Сахалине выясняют обстоятельства смерти трех членов одной семьи

Москва11 сен Вести.На Сахалине следователи выясняют обстоятельства смерти женщины 1968 года рождения и ее 30-летнего сына. Тела были обнаружены внутри и рядом с жилым домом села Восточное Макаровского района. Главу семьи, по предварительным данным, обнаружившего близких, доставили в Макаровскую ЦРБ, где он позже скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка по факту обнаружения тел двух человек в частном жилом доме… Видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено говорится в сообщении

Проведен осмотр места происшествия, проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и установления всех обстоятельств произошедшего.