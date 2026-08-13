На Сахалине начали проверку после обнаружения тела женщины на берегу озера Тело молодой женщины обнаружено на берегу озера Хвалисекое на Сахалине

Москва13 авг Вести.В Корсаковском районе Сахалина организована проверка после обнаружения тела молодой женщины на берегу озера Хвалисекое. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

12 августа на берегу озера Хвалисекое в районе села Охотское Корсаковского района обнаружено тело женщины с признаками утопления. По предварительным данным, совместно с погибшей в озере утонул ее гражданский супруг, мужчине 35 лет. В ходе проведенных поисковых мероприятий его тело до настоящего времени не обнаружено говорится в Telegram-канале ведомства

Назначена судебно-медицинские экспертиза. В то же время выясняются обстоятельства и причины случившегося, опрашиваются очевидцы.