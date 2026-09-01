При падении параплана на Сахалине погибли два человека

Два человека погибли на Сахалине при падении параплана При падении параплана на Сахалине погибли два человека

Москва1 сен Вести.В 2,5 км от села Березняки в Сахалинской области на заброшенном аэродроме произошло падение параплана. В результате погибли два человека, сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Уточняется, что несовместимые с жизнью травмы получили управляющий парапланом и пассажир.

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ отмечается в сообщении

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.