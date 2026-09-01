Москва1 сенВести.В 2,5 км от села Березняки в Сахалинской области на заброшенном аэродроме произошло падение параплана. В результате погибли два человека, сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Уточняется, что несовместимые с жизнью травмы получили управляющий парапланом и пассажир.
Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФотмечается в сообщении
На месте происшествия работают следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.