Москва21 авгВести.Семеро человек находились на борту самолета Ан-3, который 21 августа потерпел крушение на Сахалине. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
По предварительным данным, 21 августа в ходе выполнения тренировочного полета воздушное судно Ан-3 совершило жесткую посадку в 2 км от посадочной площадки Зональное (Сахалинская область) из-за технической неисправности двигателя. Судно загорелось, возгорание ликвидировано. На борту находилось 5 парашютистов и 2 члена экипажа. Пострадавших нетговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия.