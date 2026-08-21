Прокуратура: семеро человек были на борту Ан-3, упавшего на Сахалине

На борту упавшего на Сахалине самолета находились семеро человек Прокуратура: семеро человек были на борту Ан-3, упавшего на Сахалине

Москва21 авг Вести.Семеро человек находились на борту самолета Ан-3, который 21 августа потерпел крушение на Сахалине. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, 21 августа в ходе выполнения тренировочного полета воздушное судно Ан-3 совершило жесткую посадку в 2 км от посадочной площадки Зональное (Сахалинская область) из-за технической неисправности двигателя. Судно загорелось, возгорание ликвидировано. На борту находилось 5 парашютистов и 2 члена экипажа. Пострадавших нет говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия.