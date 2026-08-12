В Самарской области Ан-2 упал во время орошения полей

Ан-2 упал в Самарской области при орошении полей В Самарской области Ан-2 упал во время орошения полей

Москва12 авг Вести.В Самарской области организована проверка после падения легкомоторного самолета Ан-2, пилота госпитализировали. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Авиаинцидент произошел 12 августа.

В селе Новая Жизнь Кошкинского района Самарской области легкомоторный самолет Ан-2 упал во время орошения полей. Пилот получил травмы и сейчас в больнице сказано в сообщении

По факту произошедшего организована проверка о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.