Уголовное дело возбудили после падения легкомоторного самолета под Самарой В Самарской области возбудили дело из-за крушения легкомоторного самолета

Москва12 авг Вести.В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета во время орошения полей. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Авиаинцидент произошел около 05.30 по местному времени (04.30 мск) в районе села Новая Жизнь Кошкинского района.

В результате осуществления несанкционированного полета по орошению полей произошло крушение самодельного легкомоторного самолета неустановленной модификации без государственных регистрационных знаков под управлением пилота 1971 года рождения говорится в сообщении

Пилот получил серьезные травмы и госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следствием проверяются все версии инцидента, включая ошибку пилотирования или техническую неисправность самолета.