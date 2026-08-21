На Сахалине произошла жесткая посадка самолета Ан-3 МЧС: жесткая посадка самолета Ан-3 произошла на Сахалине

Москва21 авг Вести.На Сахалине произошла жесткая посадка самолета Ан-3, причиной которой, согласно предварительным данным, стала техническая неисправность. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В селе Зональное произошла жесткая посадка самолета Ан-3. В связи с технической неисправностью, загорелся двигатель воздушного судна. К месту аварии экстренно выехали спецслужбы. Пострадавших нет говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что на месте ЧП работают 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Дальнейшая информация уточняется.