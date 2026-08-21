По факту крушения Ан-3 на Сахалине СК начал проверку

СК начал проверку по факту крушения Ан-3 на Сахалине По факту крушения Ан-3 на Сахалине СК начал проверку

Москва21 авг Вести.Следственный комитет (СК) России начал проверку обстоятельств крушения самолета Ан-3 на Сахалине. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В СК уточнили, что ЧП произошло 21 августа в Тымовском районе, где Ан-3 совершил вынужденную посадку.

На борту самолета находились 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарных Сахалинской авиабазы. После приземления на борту возник пожар, все лица эвакуировались. Погибших и пострадавших нет. Размер причиненного ущерба устанавливается отмечается также в сообщении

Как предполагается, по результатам проверки следователями будет принято решение о возбуждении уголовного дела.