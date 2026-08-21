Москва21 авгВести.Следственный комитет (СК) России начал проверку обстоятельств крушения самолета Ан-3 на Сахалине. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В СК уточнили, что ЧП произошло 21 августа в Тымовском районе, где Ан-3 совершил вынужденную посадку.
На борту самолета находились 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарных Сахалинской авиабазы. После приземления на борту возник пожар, все лица эвакуировались. Погибших и пострадавших нет. Размер причиненного ущерба устанавливаетсяотмечается также в сообщении
Как предполагается, по результатам проверки следователями будет принято решение о возбуждении уголовного дела.