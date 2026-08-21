СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ан-3 на Сахалине

Крушение Ан-3 произошло после отказа двигателя на высоте 600 метров СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ан-3 на Сахалине

Москва21 авг Вести.Уголовное дело в связи с происшествием с воздушным судном возбуждено на Сахалине, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в MAX.

По данным следствия, Ан-3 вылетел сегодня с посадочной площадки "Зональное" Тымовского района Сахалинской области для выполнения тренировочного полета.

Во время полета на высоте 600 метров произошел отказ двигателя воздушного судна говорится в публикации

В результате экипаж совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки "Зональное". Воздушное судно загорелось.

На борту самолета находились три члена экипажа и пять парашютистов Сахалинской авиабазы.

Погибших и пострадавших нет сообщили в ведомстве

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Рассматриваются две основные версии авиапроисшествия: о технической неисправности воздушного судна и о нарушении правил пилотирования.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.