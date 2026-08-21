Москва21 авгВести.Уголовное дело в связи с происшествием с воздушным судном возбуждено на Сахалине, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в MAX.
По данным следствия, Ан-3 вылетел сегодня с посадочной площадки "Зональное" Тымовского района Сахалинской области для выполнения тренировочного полета.
Во время полета на высоте 600 метров произошел отказ двигателя воздушного суднаговорится в публикации
В результате экипаж совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки "Зональное". Воздушное судно загорелось.
На борту самолета находились три члена экипажа и пять парашютистов Сахалинской авиабазы.
Погибших и пострадавших нетсообщили в ведомстве
Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Рассматриваются две основные версии авиапроисшествия: о технической неисправности воздушного судна и о нарушении правил пилотирования.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.