Житель Сахалина бросил зажигалку в лоб сотруднице полиции и стал фигурантом дела

Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за насилие в отношении сотрудников МВД Житель Сахалина бросил зажигалку в лоб сотруднице полиции и стал фигурантом дела

Москва3 сен Вести.Житель Корсакова Сахалинской области 44 лет привлекается к уголовной ответственности за два эпизода применения насилия в отношении представителей власти, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России в мессенджере МАХ.

Вечером 27 августа две сотрудницы полиции прибыли к дому, расположенному на улице Краснофлотской Корсакова по вызову местной жительницы.

Находясь в подъезде дома, они обнаружили фигуранта уголовного дела, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Одна из сотрудниц полиции высказала мужчине законное требование прекратить противоправные действия, однако он, осознавая, что перед ним представитель власти, высказал в ее адрес угрозу применения насилия, после чего бросил зажигалку в область лба сотруднице полиции, причинив ей физическую боль написали в ведомстве

После этого мужчину доставили в медучреждение на освидетельствование. Однако фигурант остался недоволен этим фактом: он ударил одного из сопровождавших его полицейских головой в лицо, а второго лягнул ногой.

Фигурант заключен под стражу, ведется следствие.