Сахалинец обвиняется в применении насилия к сотруднику вневедомственной охраны Пьяный сахалинец стал фигурантом дела, ударив сотрудника вневедомственной охраны

Москва18 авг Вести.Житель Охинского района 38 лет стал фигурантом уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел днем 21 июля. В Ногликский отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревожной кнопки с автозаправочной станции. На место прибыли двое сотрудников, которые встретили пьяного мужчину, который, увидев их, попытался скрыться.

Впоследствии мужчина, будучи недовольным законными действиями сотрудников, связанными с его задержанием для составления материала по факту совершения административного правонарушения, нанес одному из сотрудников удар локтем в область лица, причинив ему физическую боль написали в ведомстве

Ведется следствие.