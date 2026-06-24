Москва24 июнВести.Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего осужденного, он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника колонии, сообщается в MAX-канале Следственный комитет региона.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Сахалинской области. Проводится следствиеотмечается в сообщении
По версии следствия, 19 мая 2026 года подозреваемый, отбывающий наказание в колонии, воспрепятствовал проведению личного досмотра. Уличенный в наличии запрещенных предметов (сигарет), он сломал их, после чего применил физическое насилие в отношении инспектора-дежурного. Он ударил сотрудника исправительного учреждения по плечу и по голове.