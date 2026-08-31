В ЕАО мужчина обвиняется в применении насилия против полицейских СК: житель ЕАО обвиняется в оскорблении и применении насилия против полицейских

Москва31 авг Вести.В Смидовичском районе Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя села Партизанское, подозреваемого в применение насилия и оскорблении представителя власти, сообщается в MAX-канале СК региона.

Проводится следствие, которое установит причины и обстоятельств произошедшего отмечается в сообщении

По версии следствия, в конце августа 2026 года ночью двое полицейских прибыли к одному из магазинов поселка Николаевка, где находился нетрезвый подозреваемый. Во время доставки его в полицию за совершение административного правонарушения он нецензурно выражался в адрес сотрудников, а после несколько раз ударил ногами представителя власти. Позднее в медицинском учреждении он несколько раз ударил другого стража порядка.