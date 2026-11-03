Москва3 нояВести.В Шимановском районе Амурской области ранее судимому 43-летнему жителю местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери, повлекшее по неосторожности ее смерть, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Установлено, что в конце сентября 2026 года в доме на улице Чапаева в Шимановске обвиняемый в нетрезвом виде избил свою мать. От полученных травм женщина скончалась на месте. На следующий день мужчина сообщил своему брату о совершенном преступлении, тот вызвал медиков, которые и констатировали смерть.
Мужчина задержан. По решению суда он заключен под стражуговорится в сообщении
Проводится следствие.