В Амурской области мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти матери СК: арестован подозреваемый в убийстве своей матери 43-летний житель Приамурья

Москва3 ноя Вести.В Шимановском районе Амурской области ранее судимому 43-летнему жителю местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери, повлекшее по неосторожности ее смерть, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что в конце сентября 2026 года в доме на улице Чапаева в Шимановске обвиняемый в нетрезвом виде избил свою мать. От полученных травм женщина скончалась на месте. На следующий день мужчина сообщил своему брату о совершенном преступлении, тот вызвал медиков, которые и констатировали смерть.

Мужчина задержан. По решению суда он заключен под стражу говорится в сообщении

Проводится следствие.