Амурчанку осудят за удар скалкой по голове сожителя, после чего тот скончался

Жительница Амурской области пойдет под суд за удар, повлекший смерть сожителя Амурчанку осудят за удар скалкой по голове сожителя, после чего тот скончался

Москва19 сен Вести.Жительница села Дальневосточное Ромненского округа 41 года предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ее сожителя, сообщила пресс-служба СУ СКР по Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в начале июня. Женщина и ее сожитель, находясь дома, распивали спиртное. В ходе застолья они поругались, и мужчина применил к обвиняемой физическую силу, не причинив вреда ее здоровью.

После того как он прекратил свои действия и сел в кресло на веранде квартиры, обвиняемая, понимая, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, взяла деревянную скалку и нанесла ему удар по голове. Потерпевший пытался защититься, прикрыв голову рукой. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался по месту проживания спустя несколько часов написали в пресс-службе

Женщина признала вину, в содеянном раскаялась. Ее арестовали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.