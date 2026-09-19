Москва19 сенВести.Жительница села Дальневосточное Ромненского округа 41 года предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ее сожителя, сообщила пресс-служба СУ СКР по Амурской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в начале июня. Женщина и ее сожитель, находясь дома, распивали спиртное. В ходе застолья они поругались, и мужчина применил к обвиняемой физическую силу, не причинив вреда ее здоровью.
После того как он прекратил свои действия и сел в кресло на веранде квартиры, обвиняемая, понимая, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, взяла деревянную скалку и нанесла ему удар по голове. Потерпевший пытался защититься, прикрыв голову рукой. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался по месту проживания спустя несколько часовнаписали в пресс-службе
Женщина признала вину, в содеянном раскаялась. Ее арестовали.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.