Москва14 сенВести.В Ростовской области задержана жительница Матвеево-Курганского района, обвиняемая в расправе над собственным мужем, сообщили в региональном СУ СК России.
По версии следствия, в минувшую субботу, 12 сентября, 68-летняя женщина поссорилась с супругом во время совместного распития алкогольных напитков.
В результате ссоры женщина взяла деревянную трость и нанесла мужчине множественные удары по голове, после чего применила металлическую лестницу, которой нанесла удары по туловищуговорится в заявлении ведомства в MAX
Избитый мужчина умер, а действия его супруги квалифицировали по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.