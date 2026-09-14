Жительница Ростовской области до смерти забила мужа тростью и лестницей

В Ростовской области женщина поссорилась с мужем и забила его до смерти Жительница Ростовской области до смерти забила мужа тростью и лестницей

Москва14 сен Вести.В Ростовской области задержана жительница Матвеево-Курганского района, обвиняемая в расправе над собственным мужем, сообщили в региональном СУ СК России.

По версии следствия, в минувшую субботу, 12 сентября, 68-летняя женщина поссорилась с супругом во время совместного распития алкогольных напитков.

В результате ссоры женщина взяла деревянную трость и нанесла мужчине множественные удары по голове, после чего применила металлическую лестницу, которой нанесла удары по туловищу говорится в заявлении ведомства в MAX

Избитый мужчина умер, а действия его супруги квалифицировали по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.