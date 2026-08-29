Жительница Костромской области зарезала мужа, который чрезмерно ее ревновал Жительница Костромской области арестована за убийство мужа-ревнивца

Москва29 авг Вести.Жительница села Орехово в Костромской области зарезала мужа, который чрезмерно ее ревновал. Женщина заключена под стражу. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как установлено, днем 26 августа в жилом доме на улице Егорова между обвиняемой и ее 45-летним супругом возник конфликт на почве ревности, в результате которого женщина более 5 раз ударила хозяйственным ножом мужа в спину, шею и по конечностям. Пострадавший скончался на месте.

Свой поступок женщина объяснила внезапно возникшей агрессией из-за чрезмерной ревности погибшего … С учетом позиции Галичской межрайонной прокуратуры заключена под стражу 46-летняя жительница с. Орехово говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В СК по Костромской области уточнили, что обвиняемая арестована на 2 месяца.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается.