Жительница Кузбасса поругалась с сыном и убила его ударом ножа в грудь Жительницу Кузбасса подозревают в убийстве собственного сына

Москва27 авг Вести.В Кузбассе местную жительницу подозревают в убийстве собственного сына. Как сообщает СУ СКР России по региону, женщина расправилась с отпрыском, ударив ножом в грудь.

Возбуждено уголовное дело в отношении 72-летней жительницы Белова. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, связанной с изоляцией от общества говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло вечером 25 августа, во вторник. По версии следствия, мотивом послужил конфликт между пенсионеркой и 46-летним мужчиной. Тот погиб на месте.