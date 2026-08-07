В Красноярском крае 18-летнюю девушку подозревают в убийстве младенца В Ужуре возбуждено дело против матери, убившей трехмесячного ребенка

Москва7 авг Вести.В Ужуре Следственный комитет возбудил уголовное дело против 18-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве собственного трехмесячного сына. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии на платформе MAX.

Следственным отделом по Ужурскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) говорится в публикации

По версии следствия, утром 5 августа девушка осталась одна с ребенком – ее родители ушли на работу. Когда младенец заплакал, она попыталась его успокоить, но применила физическую силу – сдавила голову и шею мальчика. Он скончался на месте.

Фигурантку задержали. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. Назначены экспертизы, в том числе психиатрическая. Следователи собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства случившегося.