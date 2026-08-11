В Кузбассе суд рассмотрит дело о гибели мальчика, оставленного в машине

Жительница Кузбасса пойдет под суд из‑за смерти сына по неосторожности В Кузбассе суд рассмотрит дело о гибели мальчика, оставленного в машине

Москва11 авг Вести.В Кемеровской области – Кузбассе судят женщину, оставившую в машине семилетнего сына, который погиб от перегрева, сообщает Следственный комитет РФ.

В июне текущего года женщина ушла по делам, оставив ребенка в машине в жаркую погоду более чем на три часа. Когда она вернулась, мальчик был без сознания. Его срочно увезли в больницу, врачи старались ему помочь, но 21 июня ребенок скончался, несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь.

Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Новокузнецка. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.