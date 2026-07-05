"112": причиной смерти младенца в салоне авто в Кузбассе мог стать тепловой удар

Появилась версия о причине смерти 6-месячной девочки в машине в Кузбассе "112": причиной смерти младенца в салоне авто в Кузбассе мог стать тепловой удар

Москва5 июл Вести.Причиной смерти 6-месячной девочки в салоне автомобиля в Кемеровской области мог стать тепловой удар, передает Telegram-канал "112".

Трагедия произошла 4 июля, в субботу, в деревне Смолино. По данным источника, семья с двумя детьми приехала отдыхать на берег Томи и в какой-то момент решили подремать. Отец с сыном обосновались в палатке, мать с младенцем – в салоне авто. Когда родители проснулись, ребенок уже был мертв.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.