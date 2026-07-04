В Кузбассе тело пропавшей 9-летней девочки нашли в реке Томь Спасатели нашли тело 9-летней девочки, пропавшей в Кузбассе

Москва4 июл Вести.В Кемеровской области было обнаружено тело 9-летней девочки из города Юрга, пропавшей накануне. Ее нашли в реке Томь без признаков насильственной смерти, сообщает ТАСС.

Обнаружено тело несовершеннолетней. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не выявлено сказано в материале

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Предстоит судмедэкспертиза.

Ранее поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил о начале поисков 9-летней Есении Шестаковой. Она ушла на прогулку и не вернулась домой.

Помимо волонтеров поисками также занимались следователи СК, оперативные подразделения МВД России и сотрудники МЧС.