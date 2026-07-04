Москва4 июлВести.В Кемеровской области было обнаружено тело 9-летней девочки из города Юрга, пропавшей накануне. Ее нашли в реке Томь без признаков насильственной смерти, сообщает ТАСС.
Обнаружено тело несовершеннолетней. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не выявленосказано в материале
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Предстоит судмедэкспертиза.
Ранее поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил о начале поисков 9-летней Есении Шестаковой. Она ушла на прогулку и не вернулась домой.
Помимо волонтеров поисками также занимались следователи СК, оперативные подразделения МВД России и сотрудники МЧС.