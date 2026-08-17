Москва17 авгВести.Жительнице Туапсе предъявили обвинение в убийстве супруга, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, преступление было совершено вечером в минувшую пятницу, 14 августа, на улице Богдана Хмельницкого в доме, где проживали супруги.
В какой-то момент между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла множественные удары ножом в область жизненно важных органов супругаговорится в публикации ведомства в MAX
Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. Фигурантка расследования находится под стражей, продолжается расследование обстоятельств ЧП.