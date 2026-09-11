Москва11 сенВести.В Видном местная жительница зарезала мужа, ей предъявлено обвинение. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.
По данным следствия, 10 сентября женщина, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта ударила супруга ножом в грудь. От чего тот скончался.
Женщину задержали на месте происшествия … 38-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 45-летнего супруга (ч.1 ст. 105 УК РФ)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места, а также допросы, изъято орудие преступления и иные предметы, имеющие значение для следствия, назначены необходимые экспертизы.
В ближайшее время в отношении фигуранты будет избрана мера пресечения.