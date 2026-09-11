Москва11 сен Вести.В Видном местная жительница зарезала мужа, ей предъявлено обвинение. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.

По данным следствия, 10 сентября женщина, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта ударила супруга ножом в грудь. От чего тот скончался.

Женщину задержали на месте происшествия … 38-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 45-летнего супруга (ч.1 ст. 105 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места, а также допросы, изъято орудие преступления и иные предметы, имеющие значение для следствия, назначены необходимые экспертизы.

В ближайшее время в отношении фигуранты будет избрана мера пресечения.