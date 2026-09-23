В Ярославской области женщина убила мужа и ушла спать Жительницу Ярославской области подозревают в убийстве мужа кухонным ножом

Москва23 сен Вести.В городе Гаврилов-Яме Ярославской области местная жительница 1979 г.р. подозревается в убийстве собственного мужа.

Как передает УМВД РФ по региону в MAX, ночью 21 сентября жительница одного из домов по ул. Фурманова сообщила, что нашла тело мужа 1980 г.р. с признаками насильственной смерти.

Работавшие на месте преступления полицейские обратили внимание на подозрительное поведение заявительницы. В ходе работы с женщиной она призналась оперативникам, что совершила убийство супруга… говорится в мессенджере

По предварительной информации, во время очередного семейного конфликта гражданка нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в область спины и ушла спать. Проснувшись, она обнаружила тело мужа и позвонила в полицию, отрицая свою причастность к произошедшему.

Зарегистрирована явка с повинной, возбуждено уголовное дело об убийстве.