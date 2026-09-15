К 9 годам приговорили женщину, убившую лопатой и вилами мужчину в Ленобласти

Суд Ленобласти вынес приговор женщине, убившей мужчину лопатой и вилами К 9 годам приговорили женщину, убившую лопатой и вилами мужчину в Ленобласти

Москва15 сен Вести.Гатчинский городской суд Ленинградской области приговорил к 9 годам колонии общего режима женщину, убившую мужчину лопатой и вилами. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что 9 августа 2025 года женщина в состоянии алкогольного опьянения умышленно причина смерть мужчине в результате конфликта в Гатчине, в вагончике на территории художественной мастерской, где она проживала.

В ходе ссоры, перешедшей на улицу, осужденная взяла лопату и садовые вилы и нанесла ими множественные удары по голове и туловищу Михайлова, всего 76 травмирующих воздействий. Экспертиза установила, что от комбинированной травмы головы, осложнившейся отеком мозга, потерпевший скончался отмечается в сообщении в MAX

Фигурантка признала вину частично. Она сообщила, что не желала смерти мужчине, а хотела, чтобы он громко не кричал.