Москва21 авгВести.В Чувашии 45-летняя жительница города Канаш приговорена к длительному сроку лишения свободы за убийство своего сожителя. Эта жертва подсудимой была уже не первой, сообщает прокуратура республики.
Вечером 26 мая текущего года фигурантка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей матери, поссорилась с сожителем и нанесла ему не меньше 14 ударов ножом в область жизненно важных органов.
Мужчина скончался на месте. … Ранее женщина уже была судима за убийство другого своего сожителяговорится в публикации
Подсудимая вину признала. При этом она заявила, что погибший тоже совершал в ее отношении противоправные действия.
С учетом обстоятельств преступления, позиции прокуратуры и данных о личности фигурантки суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год, которое она будет отбывать уже после освобождения из-под стражи.