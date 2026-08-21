Жительница Чувашии сядет на 11 лет после убийства своего второго сожителя После убийства второго сожителя жительнице Чувашии дали 11 лет

Москва21 авг Вести.В Чувашии 45-летняя жительница города Канаш приговорена к длительному сроку лишения свободы за убийство своего сожителя. Эта жертва подсудимой была уже не первой, сообщает прокуратура республики.

Вечером 26 мая текущего года фигурантка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей матери, поссорилась с сожителем и нанесла ему не меньше 14 ударов ножом в область жизненно важных органов.

Мужчина скончался на месте. … Ранее женщина уже была судима за убийство другого своего сожителя говорится в публикации

Подсудимая вину признала. При этом она заявила, что погибший тоже совершал в ее отношении противоправные действия.

С учетом обстоятельств преступления, позиции прокуратуры и данных о личности фигурантки суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год, которое она будет отбывать уже после освобождения из-под стражи.