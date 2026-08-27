Амурский облсуд не смягчил приговор осужденной на 7 лет за убийство женщине

Амурский облсуд оставил в силе приговор за убийство местной жительнице Амурский облсуд не смягчил приговор осужденной на 7 лет за убийство женщине

Москва27 авг Вести.Жительница Шимановска проведет семь лет в колонии за убийство сожителя, несмотря на апелляцию: Амурский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере МАХ.

Женщина 35 лет получила срок за то, что поссорилась с другом сожителя и нанесла последнему смертельный удар ножом в область сердца.

Посчитав приговор незаконным, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке написали в пресс-службе

Амурский областной суд с учетом позиции прокурора признал судебный акт законным и обоснованным.