Москва27 авгВести.Жительница Шимановска проведет семь лет в колонии за убийство сожителя, несмотря на апелляцию: Амурский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере МАХ.
Женщина 35 лет получила срок за то, что поссорилась с другом сожителя и нанесла последнему смертельный удар ножом в область сердца.
Посчитав приговор незаконным, осужденная обжаловала его в апелляционном порядкенаписали в пресс-службе
Амурский областной суд с учетом позиции прокурора признал судебный акт законным и обоснованным.