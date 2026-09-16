Москва16 сенВести.Жительница Якутска получила семь лет колонии за нанесение гражданскому супругу ножевых ранений, от которых он впоследствии скончался, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 14 июня. Сожители поссорились в ходе распития спиртных напитков, и женщина нанесла потерпевшему несколько ударов ножом в живот.
При этом не оценив тяжесть нанесенного ранения, женщина вместе с потерпевшим продолжили употреблять спиртное. На следующий день, в результате ухудшения состояния, мужчина был госпитализирован и прооперирован, однако спасти его не удалосьнаписали в пресс-службе
Приговор не вступил в законную силу.