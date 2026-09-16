Москва16 сен Вести.Жительница Благовещенского района 63 лет предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя, сообщила пресс-служба прокуратура Амурской области в мессенджере МАХ.

В одну из июльских ночей пенсионерка распивала спиртное со своей приятельницей, которая рассказала ей, что сожитель женщины зарабатывает больше, чем приносит домой.

Разозлившись на своего избранника, обвиняемая, вернувшись домой, начала конфликт, в результате которого ударила последнего кухонным ножом в область груди, после чего вытолкнула его из квартиры. Орудие убийства женщина помыла, нарезала им арбуз и после трапезы отправилась спать отметили в пресс-службе

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.