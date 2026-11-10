Москва10 нояВести.Житель Ромненского района заключен под стражу на два месяца по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.
По версии следствия, в ноябре 2026 года, во время ссоры с потерпевшим, Т. взял полено и нанес им два удара по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и вскоре скончался на месте. После этого Т. не попытался оказать медицинскую помощьнаписали в пресс-службе
Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.