Москва10 ноя Вести.Житель Ромненского района заключен под стражу на два месяца по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в ноябре 2026 года, во время ссоры с потерпевшим, Т. взял полено и нанес им два удара по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и вскоре скончался на месте. После этого Т. не попытался оказать медицинскую помощь