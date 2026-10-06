Москва6 окт Вести.Житель города Томари 43 лет обвиняется в убийстве своего знакомого, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в ночное время 2 октября 2026 года обвиняемый совместно с 51-летним знакомым находился в квартире одного из домов по улице Ломоносова в городе Томари, где между ними на почве личных неприязненных отношений возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник взял в руки нож и нанес не менее 5 ударов в грудную клетку и плечо потерпевшего, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью