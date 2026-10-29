Житель Приморья подозревается в убийстве знакомого во время пьяной ссоры

СК: в Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя Житель Приморья подозревается в убийстве знакомого во время пьяной ссоры

Москва29 окт Вести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело об убийстве, которое произошло в квартире дома на улице Строительная в ЗАТО Фокино, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

В квартире обнаружено тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Проводится следствие говорится в сообщении

Установлено, что к совершению преступления причастен 67-летний знакомый потерпевшего. Фигурант задержан. Мужчины выпили и поссорились. Во время конфликта подозреваемый избил потерпевшего, отчего тот скончался.