Москва29 октВести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело об убийстве, которое произошло в квартире дома на улице Строительная в ЗАТО Фокино, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
В квартире обнаружено тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Проводится следствиеговорится в сообщении
Установлено, что к совершению преступления причастен 67-летний знакомый потерпевшего. Фигурант задержан. Мужчины выпили и поссорились. Во время конфликта подозреваемый избил потерпевшего, отчего тот скончался.