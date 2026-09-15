На Камчатке местный житель обвиняется в убийстве СК: задержан подозреваемый в убийстве капитана маломерного судна на Камчатке

Москва15 сен Вести.На Камчатке в отношении 49-летний местного жителя возбуждено уголовное дело, он обвиняется в убийстве, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.

По версии следствия, в ночь на 14 сентября 2026 года обвиняемый в нетрезвом состоянии на борту маломерного судна, законсервированного в селе Устьевом Соболевского района, подрался с капитаном, нанес ему множественные удары ножом. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

Фигурант задержан. Дал показания по существу предъявленного обвинения. Решается вопрос о заключении его под стражу говорится в сообщении

Проводится следствие.