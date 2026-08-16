На Камчатке браконьер погиб от случайного выстрела полицейского На Камчатке полицейский случайно застрелил браконьера

Москва16 авг Вести.В Соболевском районе Камчатского края сотрудник полиции в ходе рейдовых мероприятий в рамках операции "Путина‑2026" случайно смертельно ранил одного из задержанных браконьеров. Об этом со ссылкой на УМВД России по региону сообщает РИА Новости.

При проведении рейдовых мероприятий полицейский поскользнулся на мокрых камнях и произвел несколько выстрелов, при этом попал в одного из задержанных, причинив ему смертельное ранение говорится в пресс-релизе

ЧП произошло утром 15 августа в районе реки Средняя Воровская в 30 километрах от села Соболево. Полицейские, обнаружив стан браконьеров, стали приближаться к нарушителям и произвели предупредительные выстрелы в воздух. У одного из правоохранителей непроизвольно сработало оружие.

Ведется проверка, СК возбудил уголовное дело.