Москва16 авгВести.В Камчатском крае обнаружили тело местного жителя с огнестрельным ранением, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Труп был обнаружен 15 августа в Соболевском районе.

Возбуждено уголовное дело … Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Иные подробности не приводятся.