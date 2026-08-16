Москва16 авгВести.В Камчатском крае обнаружили тело местного жителя с огнестрельным ранением, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Труп был обнаружен 15 августа в Соболевском районе.
Возбуждено уголовное дело … Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Иные подробности не приводятся.