В Карелии мужчина утонул во время рыбалки Рыбак утонул на озере в Карелии

Москва16 авг Вести.В Карелии перевернулась лодка с рыбаками, один из них утонул. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Карелия.

Инцидент произошел днем 13 августа на озере в Кондопожском районе. Четверо мужчин отправились ловить рыбу, но из-за непогоды рыбацкое судно перевернулось. Рыбаки оказались в воде на расстоянии около 100 метров от берега. Одного из пострадавшего не удалось спасти.

Пострадавший был доставлен на берег, где проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.