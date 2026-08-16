Москва16 авгВести.В Карелии перевернулась лодка с рыбаками, один из них утонул. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Карелия.
Инцидент произошел днем 13 августа на озере в Кондопожском районе. Четверо мужчин отправились ловить рыбу, но из-за непогоды рыбацкое судно перевернулось. Рыбаки оказались в воде на расстоянии около 100 метров от берега. Одного из пострадавшего не удалось спасти.
Пострадавший был доставлен на берег, где проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не принеслиотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.