Молодой кемеровчанин обвиняется в убийстве коллеги в Камчатском крае

Кемеровчанин предстанет перед судом на Камчатке по обвинению в убийстве Молодой кемеровчанин обвиняется в убийстве коллеги в Камчатском крае

Москва7 сен Вести.Двадцатилетний житель Кемеровской области предстанет перед судом на Камчатке по обвинению в убийстве, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в конце июля текущего года на фоне конфликта с 25‑летним знакомым, с которым они в период лососевой путины работали на рыбодобывающем предприятии в селе Пахачи Олюторского района, обвиняемый взял нож и нанес потерпевшему удар в спину. Ранение пришлось в жизненно важные органы, отчего мужчина скончался написали в пресс-службе

Молодой человек полностью признал вину. Решением суда он отправлен под арест.

Уголовное дело направлено в Олюторский районный суд для рассмотрения по существу.