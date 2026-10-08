Во Владивостоке обнаружены тела мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело Тела мужчины и женщины обнаружены во Владивостоке, возбуждено уголовное дело

Москва8 окт Вести.Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после обнаружения тел мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба приморского управления Следственного комитета (СК) России.

7 октября в помещении, расположенном по улице Русская в городе Владивостоке, в ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В СК уточнили, что личности погибших установлены. По подозрению совершению убийства местный житель. В настоящее время с ним проводится следственные действия.