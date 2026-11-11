В Ростовской области возбудили дело по факту убийства двух пенсионеров СК возбудил уголовное дело после убийства пожилых супругов в Ростовской области

Москва11 ноя Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек после того, как в Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов – 74-летнего мужчины и 73-летней женщины – с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил СК России на своем сайте.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) говорится в публикации

Предварительно установлено, что к убийству может быть причастен 49-летний сын погибших. Сейчас его разыскивают, чтобы задержать.

На месте ЧП трудятся следователи и криминалисты регионального управления СК, сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ, а также специалисты Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Ростовской области. Идет осмотр и назначаются экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в квартире в Ростове-на-Дону в холодильнике обнаружили расчлененные тела двух пенсионеров.