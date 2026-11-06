В донской столице простились с убитыми многодетными супругами Более 200 ростовчан пришли проститься с убитыми многодетными супругами

Москва6 ноя Вести.В Ростове-на-Дону более 200 человек пришли проститься с многодетной супружеской парой, убитой 30 октября рядом с жилым комплексом "Екатерининский". Об этом сообщает "КП".

По материалам следствия, трагедия произошла после возникшей на парковке жилого комплекса ссоры между супругами и 26-летним соседом. Мужчина силой усадил Андрея и Руслану в их автомашину и увез. Тела супругов с признаками насильственной смерти позже были обнаружены в Аксайском районе Ростовской области.

Предполагаемого преступника задержали 1 ноября. По решению суда он будет находиться под стражей до 30 декабря. Уголовное дело возбуждено по статьям о похищении людей и убийстве двух человек. Расследование продолжается.

У убитой пары остались трое детей 15, 10 и восьми лет. Сейчас временную опеку оформила бабушка по материнской линии.