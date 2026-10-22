Мужчина вытолкнул из окна ростовской многоэтажки свою знакомую В Ростове-на-Дону мужчина вытолкнул девушку из окна шестого этажа

Москва22 окт Вести.В Ростове-на-Дону арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве своей знакомой во время ссоры – злоумышленник вытолкнул ее из окна шестого этажа. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Преступление произошло ночью 15 октября в центре города.

Обвиняемый, находясь в квартире на шестом этаже многоквартирного дома в центре Ростова-на-Дону, в ходе конфликта с 27-летней знакомой вытолкнул ее из окна. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело об убийстве, фигуранту предъявлено обвинение.

В ходе следствия выяснилось, что 38-летний мужчина ранее уже был судим.