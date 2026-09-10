В Кашире местному жителю предъявлено обвинение в убийстве Житель подмосковной Каширы обвиняется в жестоком убийстве знакомой

Москва10 сен Вести.Житель Каширы Московской области обвиняется в убийстве знакомой. Подробности в MAX сообщает ГСУ СК по региону.

По материалам следствия, в ночь с 7 на 8 сентября 33-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь вместе с 43-летней приятельницей в квартире по улице Садовая в городе Кашире, поссорился с женщиной.

В ходе ссоры мужчина утопил потерпевшую в ванной. После совершенного преступления он покинул место происшествия, но впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов по горячим следам говорится в материале ведомства

Место происшествия осмотрено, назначены судебные экспертизы, проведены допросы фигуранта и свидетелей. По материалам суда, обвиняемый уже был судим за совершение тяжких преступлений. В ближайшее время он будет заключен под стражу.