Предполагаемого убийцу семейной пары в Ростовской области арестовали на 2 месяца Арестован подозреваемый в убийстве и расчленении супругов в Ростовской области

Москва2 ноя Вести.Суд в Ростове-на-Дону отправил в СИЗО 26-летнего подозреваемого в убийстве и расчленении семейную пары. Как сообщает РЕН ТВ, его арестовали на два месяца.

Преступление произошло 30 октября. Предположительно, между супругами и фигурантом начался конфликт из-за парковочного места в ЖК "Екатерининский". По версии следствия, сначала мужчина избил обоих, силой затолкал в машину, отвез в безлюдное место и зарезал, а тела разделили на несколько частей, разложил по пакетам и попытался избавиться.

Останки нашли 1 ноября в Аксайском районе, возможного убийцу оперативно вычислили и задержали.

Известно, что погибшие – многодетные родители.