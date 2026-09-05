В подмосковной Истре мужчина обвиняется в убийстве и расчленении супругов

В Подмосковье мужчине предъявлено обвинение в убийстве супружеской пары В подмосковной Истре мужчина обвиняется в убийстве и расчленении супругов

Москва5 сен Вести.В Московской области 65-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве супружеской пары, чьи останки были найдены на его участке в деревне Лобаново городского округа Истра. Об этом сообщило ГСУ СК России по региону на платформе MAX.

Следователем Главного следственного управления СК России по Московской области 65-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) говорится в публикации

По информации следствия, преступление было совершено 27 августа. Обвиняемый застрелил знакомых супругов из пистолета, затем расчленил их тела и закопал на своем участке, чтобы скрыть следы.

Родственники погибших обратились в полицию с заявлением о безвестном исчезновении пары, после чего начались поиски.

В ходе следственных действий оперативники изучили маршруты передвижения супругов и установили, что в день исчезновения они находились в доме подозреваемого. При обыске на его участке обнаружены останки.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что мотивом стал конфликт из-за раздела земельного участка и долговых обязательств.

Следствие планирует ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.