Москва3 сенВести.Суд избрал меру пресечения жителю Москвы, обвиняемому в убийстве супруги. Мужчину арестовали, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
Преступление было совершено в минувшее воскресенье, 30 августа, в квартире дома на Палехской улице в северо-восточной части города.
Фигурант, находясь в квартире жилого дома … в ходе бытовой ссоры нанес не менее 1 ножевого ранения своей жене. От полученных повреждений женщина скончалась на местеговорится в заявлении ведомства в MAX
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Фигурант дал признательные показания.