Суд арестовал москвича, зарезавшего жену в квартире на северо-востоке Москвы

Арестован москвич, обвиняемый в убийстве жены Суд арестовал москвича, зарезавшего жену в квартире на северо-востоке Москвы

Москва3 сен Вести.Суд избрал меру пресечения жителю Москвы, обвиняемому в убийстве супруги. Мужчину арестовали, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Преступление было совершено в минувшее воскресенье, 30 августа, в квартире дома на Палехской улице в северо-восточной части города.

Фигурант, находясь в квартире жилого дома … в ходе бытовой ссоры нанес не менее 1 ножевого ранения своей жене. От полученных повреждений женщина скончалась на месте говорится в заявлении ведомства в MAX

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Фигурант дал признательные показания.