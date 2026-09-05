В Подмосковье мужчина застрелил и расчленил супругов из-за сделки с землей

В Истре бизнес-партнер застрелил и расчленил супругов из-за земельного участка В Подмосковье мужчина застрелил и расчленил супругов из-за сделки с землей

Москва5 сен Вести.В подмосковной Истре задержан 58-летний бизнес-партнер, подозреваемый в убийстве и расчленении супружеской пары. Об этом сообщает канал Mash на платформе MAX.

Супружескую пару застрелил и расчленил бизнес-партнер мужа в Истре - из-за участка, по которому проходила сделка говорится в публикации

По данным канала, мужчина пригласил 61-летнего Андрея и его 53-летнюю жену Оксану на встречу ночью и у ворот дома несколько раз выстрелил в каждого из пистолета Стечкина. Затем он расчленил тела и закопал их на своем участке в деревне Лобаново, куда также поместил оружие.

Конфликт, по предварительной информации, возник из-за земельного участка: деньги за покупку были переданы, но документы не подписаны.

Погибшие – владелец бизнеса по производству бетона и косметолог московской клиники. Семья пропала 27 августа.

Предполагаемый убийца, генеральный директор АО "Ингекомпро", женат, имеет двоих детей. Его уже задержали, он дает признательные показания. Мера пресечения будет избрана 6 сентября. Следствие продолжается.