Москва5 сенВести.В подмосковной Истре задержан 58-летний бизнес-партнер, подозреваемый в убийстве и расчленении супружеской пары. Об этом сообщает канал Mash на платформе MAX.
Супружескую пару застрелил и расчленил бизнес-партнер мужа в Истре - из-за участка, по которому проходила сделкаговорится в публикации
По данным канала, мужчина пригласил 61-летнего Андрея и его 53-летнюю жену Оксану на встречу ночью и у ворот дома несколько раз выстрелил в каждого из пистолета Стечкина. Затем он расчленил тела и закопал их на своем участке в деревне Лобаново, куда также поместил оружие.
Конфликт, по предварительной информации, возник из-за земельного участка: деньги за покупку были переданы, но документы не подписаны.
Погибшие – владелец бизнеса по производству бетона и косметолог московской клиники. Семья пропала 27 августа.
Предполагаемый убийца, генеральный директор АО "Ингекомпро", женат, имеет двоих детей. Его уже задержали, он дает признательные показания. Мера пресечения будет избрана 6 сентября. Следствие продолжается.